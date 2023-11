In partenza la XXXIII del Biella Master

Lunedì 6 Novembre u.s. presso l’Unione Industriale Biellese ha avuto ufficialmente inizio il corso propedeutico della XXXIII edizione del Master delle Fibre Nobili, riservato ai candidati selezionati tra 65 domande per accedere alla selezione finale e alle borse di studio. Le borse di studio, per i prossimi due anni, saranno intestate all’imprenditore Filippo Buratti, in ricordo del quale il figlio Federico ha donato alla Fondazione Biella Master la ragguardevole somma di 60.000 euro. Il corso si svolgerà nell’arco di 4 settimane, per un totale di 115 ore in aula, accompagnate da visite presso impianti tessili e incontri con imprenditori e dirigenti di aziende sostenitrici dell’iniziativa. Erano presenti all’incontro, con il Presidente Luciano Barbera, i Consiglieri della Fondazione e il Direttore Giovanni Schiapparelli. Sono 15 i partecipanti al corso propedeutico, di cui 11 donne e 4 uomini.

Anno dopo anno, il percorso del Biella Master suscita un interesse crescente e in alcune facoltà sono gli stessi docenti a raccomandare ai propri studenti di partecipare alle selezioni. Come noto, al termine del corso, sulla base dei test psico-attitudinali e dell’esito del colloquio finale, saranno assegnate le borse di studio di 6.000 euro cadauna e a Gennaio 2024 i masterini prenderanno parte al corso Biella Master, della durata di tredici mesi.

Le lezioni in aula saranno tenute da docenti di elevata esperienza scelti tra insegnanti di professione, imprenditori e manager. Nel percorso formativo un’importanza centrale la rivestono gli stage presso aziende italiane e straniere che sostengono il Master e che consentiranno ai borsisti di apprendere, attraverso l’esperienza diretta, tutte le fasi di lavorazione ed i successivi processi di distribuzione.

Anche per questa edizione, il corso vedrà la compartecipazione di ICE – Italian Trade Agency con lezioni di Marketing Internazionale e Tecniche del Commercio Estero.