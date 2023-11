Il Cammino di Oropa assume vesti internazionali: oltre 4000 presenze del 2023, FOTO

Il Cammino di Oropa, nel 2023, assume sempre più importanza anche a livello internazionale, e grazie all’ampliamento dell’offerta, oggi il target si amplifica enormemente. Il nuovo itinerario, come sottolineano gli organizzatori, intende offrire una vasta proposta di attività, sia a piedi che in bici, per poter permettere a tutti di godere della bellezza e la varietà di paesaggi.

Il cammino a piedi, offre percorsi più lunghi e maggiormente ramificati, per ampliare il bacino di utenza, che si estende verso l’area orientale: oggi il Santuario si rivela epicentro dei percorsi che passano per il Santuario San Giovanni d’Andorno e quello della Brughiera, attraversando l’Oasi Zegna. Contestualmente sono stati creati itinerari paralleli dedicati agli appassionati di cicloturismo (bike ed e-bike), il percorso ora prosegue fino al Sacro Monte di Varallo, collegando i tre Sacri Monti patrimonio Unesco, da Belmonte nel Canavese, passando a Oropa nel Biellese e fino a Varallo in Valsesia: “La promozione non si ferma qui – affermano i rappresentanti – e abbiamo lanciato campagne di promozione dedicate ai turisti di tutto il mondo: la prima di queste ha dato risultati immediati e intendiamo sperimentare ancora, mantenendo i numeri favorevoli a uno sviluppo ‘olistico’”.

“I due itinerari del Cammino (quello della Serra, da Santhià ad Oropa e quello Canavesano che collega Oropa al Sacro Monte di Belmonte a Valperga) e gli itinerari ciclabili sono stati percorsi da oltre 4.000 persone da inizio 2023, a cui vanno aggiunte un migliaio di persone che hanno apprezzato eventi culturali studiati per valorizzare la forte valenza spirituale e naturalistica dei luoghi scelti, come i Sacri Monti e i Santuari” commentano i partner del progetto.

I dati fanno rilevare un aumento dei viandanti del 30% rispetto al 2022: risvolti estremamente positivi che dimostrano il miglioramento dell’offerta, con un indotto sempre più importante per un territorio vasto che sta costruendo una sua identità sempre più forte.

Le attività culturali proposte, ad esempio, hanno valorizzato i luoghi di passaggio, che interessano ben 46 Comuni, che col tempo potranno accogliere un flusso costante di visitatori.

Fiore all’occhiello sono le visite guidate e le passeggiate alla scoperta del territorio, che comprendono progettualità dedicate alle persone non vedenti e ipovedenti, che potranno fruire del nuovo concetto di accessibilità, che pochi cammini sanno offrire. Per questo motivo le strutture ricettive, hanno facilitato l’accoglienza di persone con problematiche affini e un percorso apposito per chi ha problemi motori o munito di sedia a rotelle elettrica.

L’aumento dei cicloturisti è stato incentivato dall’apertura di una rete di itinerari che connette alle ciclovie di Oropa non solo alle aree direttamente circostanti, ma anche quelle maggiormente trafficate.