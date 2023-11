Ecomondo: per il Gruppo Marazzato si chiude l'edizione più ricca e significativa di sempre, FOTO

Un’edizione mai così ricca di spunti quella del 2023, svoltasi lo scorso 7-10 novembre, che ha confermato la Fiera Ecomondo di Rimini come un appuntamento sempre più centrale e polarizzante per tutto il settore dell’economia circolare. Appuntamento a cui anche quest’anno il Gruppo Marazzato, leader nei servizi ambientali e proiettato verso le tematiche della sostenibilità, si è fatto trovare pronto e attivo come non mai.

Allo Stand 302-203 – Padiglione C1 l’azienda con sede a Borgo Vercelli ha mostrato la panoramica completa delle sue attività che spaziano dai servizi di bonifica e trattamento dei rifiuti speciali alla ricerca e sviluppo su processi e tecnologie che permettano di superare gradualmente ma in modo sempre più completo il concetto di smaltimento dei rifiuti e spostare l’attenzione verso un recupero e riutilizzo di materiali e risorse. Il focus centrale dell’esposizione, così come delle attività in occasione del Salone, è infatti stato la sostenibilità trattata a 360° in tutti i suoi aspetti, anche etici.

La visita del ministro Pichetto Fratin

L’intensa quattro giorni si è aperta nel pomeriggio del 7 novembre con la visita del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, accolto da Alberto Marazzato, General Manager e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato. Sensibile a tematiche come la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, che sono alcuni dei punti cardine delle attività del Gruppo Marazzato e della Fondazione Marazzato, nata proprio in questo 2023, il ministro, originario del biellese, ha approfittato della visita istituzionale ai padiglioni della fiera per un breve incontro con una delle realtà più rappresentative in ambito regionale e nazionale, ribadendo valori importanti quali il senso di appartenenza.

I convegni

L’elenco degli impegni ufficiali per la giornata del 7 comprendeva anche il primo di una serie di interventi Gruppo Marazzato a convegni e conferenze, nello specifico quella dal titolo “Technological advancement in waste treatment and resources recovery” in cui l’azienda, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino ha illustrato due progetti di R&S per il trattamento di rifiuti nell’ottica, appunto, della transizione del settore verso l’economia circolare.

Il calendario degli appuntamenti è proseguito mercoledì 8 novembre, quando lo stesso Alberto Marazzato ha preso parte come relatore al convegno “Verso un programma nazionale per la simbiosi industriale: prospettive e opportunità per l’Italia” organizzato a cura del Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, ENEA, SUN (Symbiosis Users Network). Qui, il manager ha presentato la nuova edizione dell’osservatorio italiano del mercato dei rifiuti speciali Wastudy, uno strumento indispensabile per i professionisti del settore sviluppato e promosso per iniziativa del Gruppo Marazzato a partire dal 2020 e giunto alla sua terza edizione.

Giovedì 9 ha invece avuto luogo la conferenza intitolata “Realizzazione e monitoraggio di soluzioni innovative per una gestione circolare di materiali ed energia” dove Gruppo Marazzato ha presentato un ulteriore progetto di Ricerca e sviluppo incentrato sulla trasformazione dei concentrati salini da rifiuti a risorse.

Nella stessa giornata, allo stand di Eni, ha inoltre avuto luogo un convegno organizzato congiuntamente dal Gruppo Marazzato e da Eni Rewind, società del Gruppo Eni che si occupa di progetti e iniziative ambientali. Tra i temi trattati, la certificazione energetica aziendale, l’introduzione di biocarburanti di origine vegetale HVO per alimentare i veicoli della flotta nell’ottica della decarbonizzazione delle attività. Recentemente, inoltre, il Gruppo ha partecipato a una procedura di dialogo competitivo insieme a Eni Rewind e altri soggetti per l’affidamento della progettazione definitiva, della realizzazione e della gestione di un impianto di trattamento dei fanghi nel novarese.

A chiusura dell’evento, il Gruppo Marazzato ha annunciato la pubblicazione del suo Smart Report, con il riepilogo di tutti i risultati raggiunti e degli obiettivi a breve, medio e lungo termine nell'ottica del percorso intrapreso dall’azienda per diventare sostenibile al 100%, e suddiviso in aree di Governance, Sostenibilità dei Servizi, Responsabilità Ambientale, Persone e Territorio.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).

