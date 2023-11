Avviata la ricerca per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per i dipendenti del Comune

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata entro le ore 12 di venerdì 24 novembre

E’ avviata l’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici, da invitare a RDO su MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera E) del Dlgs 36/2023, per l’affidamento del seguente servizio: SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIELLA

IMPORTO A BASE DI GARA: soggetto a ribasso è fissato in complessivi €. 130.000,00 esente IVA ex art.6 L.133/99. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, che non comporta rischi da interferenze di cui all’art.26, comma 3 e 3-bis, del D.lgs. n. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sono previsti costi ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo aggiuntivo presunto per la proroga opzionale è fissato in €. 13.000,00 esente iva corrispondente ad una maggiore durata del servizio pari a 6 mesi. Il valore massimo presunto dell’appalto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 36/2023 è, pertanto pari ad € 143.000,00 esente IVA ex art.6 L.133/99.

DURATA DELL’APPALTO: 66 (sessantasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, comprensivi dell’opzione di proroga del contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

CONDIZIONI DELL’APPALTO: descritte nelle categorie merceologiche del MePA definite:

- SERVIZI – area merceologica: SANITA’ RICERCA E WELFARE - classe merceologica SERVIZI SANITARI TECNICI E PROFESSIONALI - categoria SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA – CPV 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, espresso come maggior ribasso percentuale da applicare all’importo a base di gara. Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24/11/2023 la propria manifestazione di interesse.

La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati, a pena di esclusione, secondo la seguente modalità: a mezzo PEC (proveniente, a pena di esclusione, da Posta Elettronica Certificata dell’operatore economico e riportante in oggetto la dicitura sotto dettagliata) all’indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL DLGS 36/2023 S.M.I. DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA”.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti selezionati riceveranno tramite la piattaforma MePa la lettera di invito alla RDO e la documentazione di gara. I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La procedura verrà svolta in modalità telematica sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) mediante RDO sulla categoria “Servizi Sanitari - Servizi di

Sorveglianza Sanitaria” alla quale dovranno essere iscritti i soggetti selezionati quale condizione di partecipazione alla presente procedura. Pertanto, a pena d’esclusione dalla presente procedura, alla data di presentazione della domanda di partecipazione l’Operatore Economico deve risultare regolarmente “iscritto” ed “attivo” negli elenchi del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” e, in particolare nell’ambito della citata categoria.

Tutte le info al link: https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...