Raffica di incidenti ieri a Benna, Cerrione, Sandigliano e a Trivero

Raffica di incidenti nella giornata di ieri mercoledì 15 novembre nel Biellese.

A Benna, sulla strada provinciale 230, intorno alle 7 un'auto è uscita di strada per via della nebbia. Il conducente, un 65enne residente a Biella, ha richiesto i soccorsi proprio per la scarsa visibilità e per il traffico intenso. Sul posto sono arrivati i Carabinieri.

Un altro incidente autonomo si è verificato a Cerrione. Anche in questo caso si è trattato di un sinistro autonomo. Al volante dell'auto coinvolta c'era una giovane di 21 anni di Salussola che non era ferita ma è stata comunque trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Alle 8,20 è invece intervenuta la Polizia Locale di Sandigliano per una tamponamento che si è verificato appunto a Sandigliano nei pressi della rotonda con Borriana. Fortunatamente nessuno delle persone coinvolte sono rimaste ferite.

Altro sinistro questa volta a Trivero intorno alle 11, in piazza della Repubblica. Due sono le auto che sono rimaste coinvolte, condotte rispettivamente da un 33enne residente a Vicolungo e da un 56enne di Portula. Quest'ultimo è ha riportato delle ferite lievi che ha richiesto però al 118 che le venissero medicate sul posto del sinistro. Ad effettuare i rilievi sono stati i Carabinieri di Valle Mosso.