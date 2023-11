Violenza contro le donne, il "no" del Liceo Artistico attraverso una mostra. Entro fine anno altre panchine in città, FOTO

Violenza contro le donne, il "no" del Liceo Artistico attraverso una mostra. Entro fine anno altre panchine in città

Arte, sensibilizzazione e coinvolgimento sociale: le panchine rosse, oggi visibili in molti comuni del biellese, non rappresentano solo la traccia di una lotta simbolica, ma coinvolgono attivamente giovani che mettono a disposizione la loro passione e il loro estro creativo, al servizio di valori più ampi. Valori solidi a cui aggrapparsi in una società sempre più fluida e frenetica: lo scoglio che spicca nella tempesta.

Nell’ambito familiare e affettivo l’Istat ci dice che, nel 2023, circa il 75% delle vittime sono donne e il 31,5% delle donne in Italia ha subito o subirà violenze fisiche o sessuali: quasi una su tre nel corso della sua vita sperimenterà la realtà di una società maschilista e improntata alla legge del più forte, come solo l’arretratezza culturale è in grado di sostenere.

Nel 2017, presso il Comune di Biella è nato il Tavolo Panchine Rosse per denunciare, sensibilizzare e diffondere un messaggio di stimolo e di riflessione sulla violenza. La panchina rossa è diventata l’emblema del posto occupato da una donna uccisa, in quanto tale, da un uomo e oggi se ne contano migliaia in tutto il mondo: indice di un movimento costante e destinato a crescere.

I ragazzi del Liceo Artistico di Biella, mercoledì 15 novembre, hanno portato avanti la missione che per sette anni è passata di mano in mano ai compagni, diffondendo nel biellese panchine rosse dalla forte valenza simbolica, ciascuna con la propria unicità. Alle ore 11:30, presso la Sala espositiva il Cantinone, è stata inaugurata la mostra dei bozzetti che gli studenti propongono ogni anno, contenenti i progetti dei futuri emblemi di una comunità sensibile e in evoluzione. Entro fine 2023 saranno 5 le nuove panchine installate nei quartieri della città.

LEGGI ANCHE: “Panchine Rosse; stop alla violenza”: al Cantinone una mostra del Liceo Artistico, FOTO

Gli 80 bozzetti in esposizione intendono suscitare la ribellione dei ragazzi, che protagonisti di un cambiamento di cui sono partecipi, potranno contribuire non solo alla riduzione di numeri e statistiche, ma ad abbellire e suscitare interesse, grazie al potere evocativo delle loro opere, parchi e luoghi pubblici del proprio paese, sia oggi che in futuro.

Gli assessori del comune di Biella, Gabriella Bessone e Massimiliano Gaggino esprimono grande soddisfazione: “Questi lavori che, in molti casi, si sono trasformati in opere, attraverso la realizzazione delle panchine rosse, si stanno diffondendo in tutti i quartieri della città e, proprio attraverso l’arte, ogni panchina diventa simbolo della lotta alla violenza di genere. Gli occhi e le mani dei ragazzi hanno saputo interpretare in modo innovativo, attuale e moderno l’argomento, dimostrando di essere portatori di particolari sensibilità. Ringraziamo tutti i partner del tavolo Panchine Rosse, in particolare il preside Gianluca Spagnolo e il professor Leonardo Pierro che, in questi anni, hanno affiancato i ragazzi in modo emblematico dando la possibilità di dare continuità a questo prezioso progetto. Ringraziamo, inoltre, l’Amministrazione Provinciale per averci permesso di organizzare questa iniziativa in una così bella cornice”.

“Il progetto ‘Panchine rosse – Stop alla violenza’ è stato predisposto all’interno delle attività di Alternanza scuola - lavoro del Liceo Artistico a partire dall’anno 2017, per agevolare l’interazione tra scuola e il mondo reale - spiega il preside Gianluca Spagnolo - le attività svolte dagli studenti delle classi dell’artistico e della Casa circondariale, hanno favorito la riflessione su questo tema sociale e stimolato un proficuo confronto con le associazioni e gli enti del territorio. Attraverso quest’attività, anno dopo anno, gli studenti hanno approfondito i principi della Carta costituzionale, relativamente ai diritti e doveri che ogni cittadino deve acquisire per assumere un ruolo consapevole all’interno della società, permettendo ai ragazzi e alle ragazze una maggiore consapevolezza, obiettivo di questa importante iniziativa. Ringrazio il professor Leonardo Pierro per l’impegno e tutti le studentesse e gli studenti per aver lavorato con grande competenza e sensibilità, in questi sette anni”.

Barbara Cozzi consigliera dell’Amministrazione Provinciale di Biella dichiara: “Io in Provincia mi occupo di Pari Opportunità e dunque sono molto contenta che il mio Ente abbia potuto ospitare questa mostra. La lotta alla violenza di genere è un tema che ci vede lavorare in prima linea e siamo sempre stati e sempre saremo al fianco del tavolo Panchine Rosse per tutti i progetti in cui potremo essere coinvolti. Grazie dunque alle ragazze e ai ragazzi per questi splendidi lavori, una grazie anche a tutti i componenti del Tavolo Panchine Rosse per il costante impegno”.