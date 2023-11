Calendario scolastico, le date delle vacanze di Natale 2023

Si avvicina il Natale, in città anche se non sono state accese sono comparse le prime luminarie, la pista di pattinaggio, nei negozi si vendono addobbi, alberi e tutto quello che crea l'atmosfera del periodo. E si va verso una prima lunga pausa dalle lezioni. Due settimane circa di riposo per studenti e insegnanti.

Prima una breve pausa per il ponte dell’Immacolata, l'8 dicembre, che quest’anno cade di venerdì e poi tutta a casa da quando? In Piemonte le scuole chiuderanno dal 23 dicembre (sabato) fino al 5 gennaio in Piemonte, come in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Provincia di Trento.