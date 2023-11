Sciopero generale di domani, ecco chi incrocia le braccia

Giornata difficile domani venerdì 17 novembre per via dello sciopero generale. Ma chi incrocerà le braccia?

Al momento, per quanto riguarda Atap, stante l’Ordinanza di precettazione n. 196T del 14/11/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – nel rispetto delle fasce di garanzia. Pertanto, in tale fascia oraria, i Servizi di Trasporto Pubblico locale erogati da ATAP SpA sull’intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane di Biella e Vercelli) non potranno essere garantiti. Fatta salva l’eventualità che ad opera degli scioperanti siano posti in atto comportamenti difformi da quelli previsti dall’ordinanza di precettazione Ministeriale, risulteranno garantite le corse aventi sviluppo totale o prevalente al di fuori della fascia oraria di sciopero sopra indicata. Si consiglia di verificare l’effettiva garanzia delle singole corse, consultando gli orari disponibili sul sito internet www.atapspa.it al link: https://www.atapspa.it/orari/ (le corse garantite sono contrassegnate con il simbolo rombo “ ” riportato nell’apposita riga “corse garantite in caso di sciopero” in corrispondenza di ciascuna corsa) oppure chiamando il numero verde 800-912716.

Attenzione al servizio mensa nelle scuole: anche a Biella qualche ditta ha già informato che ai bambini non sarà servito il pranzo.

L'Asl Biella rende noto che domani potrebbero non essere garantite, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza”. “Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul Sito Internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che per la giornata di venerdì 17 novembre 2023 sono stati proclamati i seguenti scioperi: - Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle Organizzazione Sindacali CGIL e UIL per l’intera giornata del 17.11.2023. Hanno aderito allo sciopero le seguenti Organizzazione Sindacali: FP CGIL, UIL FPL e UIL PA.- Sciopero nazionale – comparto sanità di tutti i lavoratori del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) proclamato dall’Organizzazione Sindacale NURSIND per l’intera giornata del 17.11.2023 - Sciopero nazionale plurisettoriale – pluricomparto di tutti i lavoratori del pubblico impiego proclamato da USB PI da inizio turno del giorno 17.11.2023 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. Ha aderito allo sciopero la seguente Organizzazione Sindacale: SIDL.

4 ore di sciopero interessano anche i Vigili del Fuoco