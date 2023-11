Sciopero generale: anche una delegazione biellese scende in piazza a Novara

“Da anni nel Biellese sono state compresse le autonomie scolastiche. Con la creazione di mega istituti comprensivi che non sono facili da gestire né sotto il profilo amministrativo né didattico - spiega Alessandro Marra, referente per la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil -. Molteplici le richieste che avanziamo: le risorse destinate soprattutto ad implementare l’informatizzazione, devono essere utilizzate per le necessità basilari dei plessi: banchi, lavagne e libri. C’è poi tutto il discorso dei bassi livelli contributivi, che ha portato all’abbandono di molte cattedre da parte degli insegnanti, soprattutto delle materie scientifiche e tecniche. Serve inoltre un vero e proprio piano straordinario delle assunzioni, che risolva una volte per tutte la piaga dei precari, soprattutto nel settore del sostegno dove lavorano persone non specializzate. Infine per tutte le categorie c’è il tema delle pensioni, che diventano sempre più povere e lontane nel tempo, anche per chi pensava di aver già maturato contributi e anzianità”.