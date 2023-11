Atap in affanno per il numero degli autisti: oggi un incontro in Provincia

La continua cancellazione delle corse da parte di Atap (Leggi Atap cancella le corse) non è passata inosservata alla Provincia.

Per questo motivo oggi giovedì 16 novembre il presidente Emanuele Ramella Pralungo ha convocato un incontro alla presenza di ATAP (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici), AMP (Agenzia per la mobilità piemontese), i soci maggiorenti di ATAP e i rappresentanti dei comuni del territorio biellese, per definire strategie e soluzioni che possano contenere la situazione di disagio ai danni dei cittadini, in primis studenti e lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.