Le dolcissime Summer e Leila di Bulli e Pupe con la Coda cercano casa, FOTO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta 2 cagnoline dolcissime.

C'è lei, la dolce Summer, una bimba pelosa davvero speciale, uno di quei cani che amano forte...quelli che più di altri hanno bisogno di una famiglia. Lei adora gli esseri umani, è allegra, gioiosa e dolcissima, si scioglie sotto una carezza e ti guarda con gli occhi tristi quando vai via..Summer ê giovane ha circa 2 anni è sterilizzata vaccinata e chippata, non compatibile con lo stesso sesso, con i maschi va a simpatia, noi preferiremmo adozione come figlia unica, perché merita finalmente che tutte le attenzioni siano per lei. Questa principessa senza regno è ospite del Centro Cinofilo Ginger Dog a Casale Monferrato, se volete venire a conoscerla contattate Lorenza al +39 348 938 0804 e Silvia al 3409087029.

Io mi chiamo Leila, ho 4 anni, sono dolcissima, vado d'accordo con i miei simili sia maschi che femmine, sono sterilizzata vaccinata e chippata e sì, anche "automunita". Un "umano" mi ha investita lasciandomi sul bordo della strada, ma io sono comunque qui con voi. La mia disabilità sta negli occhi di chi mi guarda, perchè io sono un cane normale! Mangio, gioco, sono dolcissima, so amare, posso correre e muovermi autonomamente e in più ho un super carrellino che mi consente di andare ovunque! Spiegatemi quindi perché io non ho il diritto di avere una famiglia? Per tutte le info potete chiamare zia Silvia al 3409087029

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com