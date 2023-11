Ippon 2 Karate, bronzo agli Open di Campania e promozioni a cinture nere

Fine settimana intenso, l’11 e 12 novembre, per l’A.S.D. Ippon 2 Karate che ha avuto atleti impegnati su due fronti: in gara e in esame per ottenere la cintura nera.

Al Pala Sele di Eboli, si è svolto l’Open di Campania, competizione FIJLKAM importante per i punti ranking in palio con oltre 1400 iscritti provenienti da 250 squadre. In questa occasione, l’a.s.d. biellese è riuscita a portare a casa una medaglia di bronzo grazie all’atleta Buono Marta che ha esordito nella categoria Under 21, (- 68 kg); risultato di rilievo anche il 5° posto conquistato da Bianca Zanetti negli Under 14, (- 47 kg) che, superando quattro combattimenti, è arrivata a disputare la finale per il terzo posto.

Filippo Mosca, in giornata sfavorevole, si è fermato al secondo incontro e Coppa Stefano non ha superato il primo. Alla trasferta i ragazzi sono stati accompagnati dall’Allenatore Taglioretti Thomas. Contemporaneamente domenica 12, alla Palestra Maggiore di Leinì, si sono tenuti gli esami di passaggio di grado cintura nera 1° Dan a cui è possibile accedere al compimento dei 14 anni di età dopo aver effettuato il percorso, in numerosi anni, di allenamento e superamento delle varie cinture colorate.

Esaminati dalla Commissione Regionale, hanno ottenuto la promozione: Letizia Cardinale, Maia Cisilino, Francesca Magliola, Lorenzo Marinone, Vittoria Pozzo, Elena Viazzo e Filippo Mosca (ottenuta per meriti agonistici). Il D. T. Feggi si congratula con le nuove cinture nere per il traguardo raggiunto e si ritiene soddisfatto dei risultati agonistici in un momento in cui il livello tecnico richiede di alzare sempre di più l’asticella.

Il Maestro Feggi, Commissario Tecnico Regionale, è stato convocato inoltre, al Centro Federale FIJLKAM di Ostia, per far parte della Commissione Nazionale degli esami per 4° e 5° Dan, che si terranno i prossimi 17 e 18 novembre.