Tessile: PIACENZA 1733 si espande ancora e acquisisce il 100% di Filatura Cardata Lanefl Srl

PIACENZA 1733, storica Azienda leader nella creazione di tessuti e abbigliamento di altissima qualità, annuncia l’acquisizione del 100% di Filatura Cardata Lanefl Srl, realtà d’eccellenza biellese specializzata nella flatura cardata di fbre nobili, già fornitore di lungo corso del Gruppo.

La nuova unità produttiva, fondata a Tollegno (Biella) nel 1975 dalla Famiglia Messin Pietrobelli e specializzata nella filatura cardata di fibre pregiate come cashmere, vicuña e lana, andrà a rafforzare la produzione sia per la divisione tessile che per quella Ready-to-Wear. La nuova acquisizione avviene ad un anno da quella di Lanifcio F.lli Cerruti, realtà imprenditoriale d’eccellenza del territorio biellese, e di quella di Arte Tessile Snc, moderna realtà artigiana di Busto Arsizio, specializzata in disegni per tessuti jacquard e raschel, e a tre anni da quella di Lanifcio Piemontese. Un’operazione volta al rafforzamento del Gruppo che, con la sua strategia di internalizzazione dei processi produttivi - puntando a divenire polo e riferimento privilegiato in ambito internazionale - si concretizza attraverso l’acquisizione di Aziende parte della fliera produttiva con le quali condivide intenti, storicità ed eccellenza, e che come esso da sempre investono in ricerca, sostenibilità e modernizzazione.

“Questa acquisizione, nata in accordo con la Famiglia Messin Pietrobelli, che continuerà ad essere presente in Azienda, ci permette di verticalizzare ulteriormente il Gruppo PIACENZA 1733 nella filiera tessile, rendendolo ancora più veloce e reattivo all’interno del mercato”, afferma Vasiliy Piacenza, Co-Amministratore Delegato. “Siamo feri di aggiungere un nuovo tassello al Gruppo mantenendo saldi i nostri valori e continuando a prestare la massima attenzione a persone, artigianalità e Made in Biella”.

Come per le precedenti acquisizioni, inoltre, in un processo di sinergia e integrazione imprescindibili, le maestranze di Filatura Cardata Lanefl Srl saranno mantenute andando ad arricchire il personale specializzato già presente nelle divisioni del Gruppo, e vedrà la presenza della Famiglia Messin Pietrobelli assicurando il tramandamento di tutto il proprio know-how.