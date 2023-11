Donne e lavoro, arriva Job Film Days a Biella

Donne e lavoro, un tema centrale su cui il festival Job Film Days continua a lavorare insieme ai propri partner. La programmazione si estende durante l’anno per parlare di lavoro e diritti, grazie alle pellicole che sempre più spesso raccontano le difficoltà e le speranze di oggi. Il 16 e il 30 novembre, il festival farà tappa al Cinema Verdi di Candel per proiettare due film, in collaborazione con il Centro Documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal” di Biella.

L’ingresso a entrambe le iniziative, che hanno il sostegno anche di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e CGIL Biella, è gratuito. Il 16 novembre, alle 21, sarà proiettato Full Time – Al cento per cento di Eric Gravel (Francia, 2021, 85’), premiato alla 78a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la Miglior Regia e la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy (già protagonista della serie Chiami il mio agente!).

Nel film, Julie, capo cameriera in un hotel di lusso di Parigi, il giorno in cui ottiene un importante colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo si trova a dover gestire una situazione inattesa, lo sciopero generale dei trasporti pubblici, che rischia di compromettere le sue aspirazioni. Seguirà, il 30 novembre, sempre alle 21, The Visitors di Veronika Liskova (Repubblica Ceca/Norvegia/Slovacchia, 2022, 85’), Gran Premio della Giuria alla quarta edizione di Job Film Days (che si è tenuta a Torino dal 3 all’8 ottobre 2023).

Nell’opera, l’antropologa Zdenka si trasferisce con la famiglia nelle isole Svalbard, in Norvegia, per studiare le trasformazioni della vita nelle regioni polari. La donna diventa però testimone sia della scomparsa degli iceberg sia delle tensioni all’interno della piccola comunità locale. Un nuovo asse culturale fra Torino e Biella, attraverso cinema e lavoro L’iniziativa costituisce un’importante estensione del raggio di azione di Job Film Days grazie alla fondamentale collaborazione con i sindacati, allo scopo di aumentare la presenza dei temi legati ai diritti del lavoro e alla disparità di genere nel dibattito pubblico. La scelta dei film è stata operata in maniera tale da offrire pellicole di qualità.

«Si tratta di appuntamenti per ribadire l’attualità dei temi resistenziali e del Patto della Montagna», afferma Daniele Mason, presidente del Centro di Documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal” della Camera del Lavoro di Biella. «Questa iniziativa – prosegue – si inserisce nell’ambito dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, con una particolare attenzione ai temi della parità di salario e di trattamento nei luoghi di lavoro tra uomini e donne. Aspetti centrali nell’accordo del Patto della Montagna che, l’anno prossimo, avrà diversi momenti celebrativi e commemorativi. L’obiettivo però non è soltanto storico e celebrativo, ma soprattutto legato all’attualità. Riflettere sulla Resistenza e sul Patto della Montagna serve infatti a discutere di cosa accade oggi nei luoghi di lavoro, a lavoratori e a lavoratrici, tra diritti e conquiste spesso negate, tradite o disattese. L’iniziativa è possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il progetto “80 anni fra la parità. Attualità del Contratto della Montagna sui temi del gender gap” e alla collaborazione della Camera del Lavoro di Biella».

«Job Film Days è un importante festival cinematografico torinese – aggiunge Barbara Caneparo, direttrice del Centro di Documentazione sindacale di via Lamarmora a Biella –. Questa collaborazione ci consentirà di mostrare al pubblico pellicole di grande qualità e attualità, selezionate e specifiche rispetto ai temi che vogliamo approfondire. La scelta delle due proiezioni e, soprattutto, le diverse iniziative che metteremo in campo a partire dall’anno prossimo, vogliono infatti mettere al centro del dibattito il “gender gap” che purtroppo esiste ancora, seppure in forme e modalità differenti rispetto al passato».

«È una nostra vocazione quella di andare oltre la città di Torino, raggiungendo i diversi territori piemontesi – commenta Annalisa Lantermo, direttrice del festival Job Film Days –. Biella ha una storia importante riguardo il lavoro, per vari aspetti, e quindi iniziare questa collaborazione rappresenta un prezioso passo avanti. Oggi portiamo in sala due film, ma speriamo di iniziare un percorso che proseguirà nel tempo, sulle varie tematiche inerenti il lavoro, anche riguardanti il territorio specifico. La collaborazione con i sindacati e il Centro di Documentazione è preziosa, soprattutto nel Biellese, che ha una storia legata al lavoro ricchissima di documentazione e di fonti storiche. Si tratta di uno sviluppo positivo, insomma, di cui siamo molto contenti».