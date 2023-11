Biella, in arrivo tris d'appuntamenti culturali

Venerdì 17 novembre alle 18.15 presso la libreria Giovannacci Marco Cassini presenta gli autori e autrici della casa editrice SUR che ha fondato nel 2011. Sarà una carrellata di titoli e autori di grande fascino, da leggere, rileggere o scoprire.

Sabato 18 novembre alle 11 per Contemporanea giovani presso la sede di BI-BOx il laboratorio di Michela Cavagna I fiori blu che si ispira ai libri di Giovanna Zoboli e consente ai piccoli partecipanti di sperimentare con il colore e varie carte colorate. Il laboratorio è per 10 bambini e ha un costo di 10 euro. Per prenotazioni: segreteria.contemporanea@gmail.com

Sabato 18 novembre alle 16.30 presso la sede di BI-BOx Marco Cassini terrà una lezione su Julio Cortazar e in particolare sulle poesie che ha tradotto per il libro Salvo Il crepuscolo (SUR 2023). Un piccolo gioiello tradotto per la prima volta in italiano a quaranta anni dalla sua uscita che aiuta ad avvicinarci all’opera del grande autore argentino. La lezione è gratuita.