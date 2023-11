Era il terrore dei commercianti di Ivrea e del Canavese: arrestato il ladro che aveva messo a segno 10 furti in 5 mesi (foto di repertorio)

Era diventato il terrore dei negozi di Ivrea e dei Comuni circostanti: in poco tempo, infatti, aveva messo a segno ben dieci furti. Non faceva differenze: articoli sportivi, macellerie, ristoranti, abbigliamento. Addirittura la ricettazione di un'auto.

Tutto andava bene, per il 27enne che però è finito nella rete dei carabinieri, che sono finalmente riusciti ad arrestarlo. Per incastrarlo, però, sono state necessarie indagini prolungate che hanno permesso di mettere a fuoco gli eventi capitati tra il mese di maggio e lo scorso mese di settembre. Sono state preziose, in questo senso, le prove raccolte attraverso analisi dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici. Si tratta di una serie di furti e tentati furti avvenuti che vanno dall'Ostello dell'Ivrea Canoa Club a Ivrea (maggio 2023, appunto) al negozio "J&X S.R.L." di Rivarolo Canavese.

Ma anche una macelleria a Valchiusa, il ristorante "Trattoria Moderna" di Ivrea (colpito due volte tra giugno e agosto, mentre il tentativo "Alla Modina" è andato a vuoto, pochi giorni dopo il primo furto), un altro negozio di alimentari a Cascinette d'Ivrea e due negozi a Burolo, l'ultimo dei quali colpito proprio lo scorso 22 settembre. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per il soggetto citato.