Viene buio e perde l'orientamento, soccorso un escursionista al Bocchetto Sessera

Escursionista in difficoltà al Bocchetto Sessera. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 15 novembre, lungo il sentiero per l'Alpe di Mera.

Stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo avrebbe perso l'orientamento al calar del sole e, trovandosi in difficoltà, ha subito composto il 112. Inoltre, al telefono, avrebbe riportato correttamente la sua posizione.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di recupero della persona. Una volta raggiunta, ha potuto far ritorno alla sua auto e, fin da subito, è apparsa in buone condizioni di salute.