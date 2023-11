Incidente stradale a Salussola. È successo nella mattinata di oggi, 15 novembre: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto, tra cui una finita fuori dalla carreggiata.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Il traffico è al momento rallentato. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.