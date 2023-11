Laboratori esperienziali all'asilo di Andorno, la preside Nuccio: "Scuola dell'infanzia fondamentale"

Importanti novità all'Istituto comprensivo di Andorno, dove dal prossimo settembre partiranno una serie di laboratori esperienziali rivolti ai piccoli iscritti alla scuola dell'infanzia di Andorno. Di che cosa si tratta? Laboratori artistico - creativi, di teatro, di tinkering, dal seme alla pianta, un due tre stella, attacca un bottone e giocoimparo con il legno.

"Si tratta di un progetto pilota presso il nostro istituto - racconta la preside Stefania Nuccio - . La didattica con gli anni è cambiata. L'impostazione della scuola è diversa rispetto a quella di un tempo, dove l'asilo veniva percepito uno spazio dove lasciare il bimbo piccolo perchè non si aveva nessuno a cui rivolgersi. I genitori devono capire che l'asilo è importante per i bimbi, un mattoncino fondamentale per il loro futuro. E le maestre dell'asilo di Andorno dal prossimo anno, hanno intenzione di puntare su una didattica molto più laboratoriale rispetto a quella di oggi, esperienziale. Studi recenti dimostrano che i piccoli imparano maggiormente se vengono stimolati attraverso appunto l'esperienza".