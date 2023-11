Candelo, Biblioteca civica Livio Pozzo: due laboratori dedicati ai bambini.

La biblioteca civica Livio Pozzo, in collaborazione con la Banca del Tempo, sta organizzando due laboratori dedicati ai bambini:

· Strano, stranissimo - sabato 18 novembre ore 10.00/11.30 - dedicato a bimbi 0-5 anni. Quando si arriva in un posto che non si conosce capita di sentirsi estranei, straniti… a dirla tutta, capita di sentirsi strani, anzi, stranissimi! O forse siamo perfettamente a posto e sono gli altri a farci sentire così? Flip, uccellino da sempre curioso del mondo, si trova così ad affrontare numerose situazioni strane, stranissime, finché qualcosa, finalmente, cambia…

· La Masca Petronilla e l’albero di Natale - sabato 2 dicembre 2023 - ore 10.00/11.30 - dedicato a bimbi 3-8 anni.

Racconta le leggende locali partendo da erbe e piante. Le tavole illustrate sono realizzate dai volontari della biblioteca. Testo liberamente tratto da “Florario” di A. Cottabiani.

Si ricorda che le iniziative in Biblioteca sono gratuite e su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gruppi fino a un massimo di 15-18 bambini.

Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Candelo all’indirizzo ufficiocultura@comunedicandelo.it oppure tramite il servizio WhatsApp della Biblioteca al numero 015 2535146.

La novità, rispetto alle precedenti edizioni, riguarda l’utilizzo del teatrino Kamishibai, un teatro d'immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Si tratta di una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall'altra il testo. L’educatore legge e interpreta la storia e, nel contempo, utilizza le tavole colorate per contestualizzarla.

In origine il Kamishibai (紙芝居, “teatro di carta”) nasce come forma di intrattenimento agile e immediata; per la sua energia artistica narrativa ed espressiva, è oggi apprezzato come risorsa significativa in ambito educativo. Raccontare storie contribuisce a rendere più sereno e rilassato il clima favorendo l'apprendimento stesso.