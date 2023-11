Ponderano: dal Comune al comprensivo di Gaglianico l'utilizzo gratuito del polivalente per gli eventi

D'ora in avanti l'Istituto Comprensivo di Gaglianico avrà a disposizione il polivalente di Ponderano a tutolo gratuito per eventi di vario genere.

L’Istituto Comprensivo di Gaglianico ha infatti presentato richiesta al Comune di Ponderano per l’utilizzo del Polivalente di Via Mazzini 25 per l’organizzazione della Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia di Ponderano. L'amministrazione ha acconsentito alla richiesta, ma è andata anche oltre.

La richiesta riguardava in particolare l’uso dell’immobile per i giorni: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 dicembre per le prove; - 18 e 19 dicembre: prove generali; - 21 dicembre, tutto il giorno: allestimento del palco e dei locali, svolgimento della Festa e riordino degli ambienti.

Il Comune di Ponderano, attraverso una delibera, ha invece concesso il polivalente all'Istituto nelle date indicate ad esclusione del 14 e 15 dicembre, quando il polivalente è già occupato da altra utenza, ma ha previsto anche di concederlo anche per lo svolgimento di tutte le future manifestazioni, "in via continuativa e senza necessità di previa puntuale delibera di autorizzazione, purché siano relative ad eventi correlati all’attività scolastica e ne sia preventivamente informata l’Amministrazione comunale".

Nella delibera si prevede che l'utilizzo da parte della scuola sia in esenzione dal pagamento di tariffe di affitto e di utenze (luce e gas), tenuto conto dell’attività di pubblico interesse perseguita dall’ “Ente Scuola”; Tra le condizioni stabilite dal Comune c'è però il fatto che la richiesta di utilizzo del Polivalente dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente almeno 10 giorni prima della data di interesse e che la struttura sia concessa nell’ipotesi in cui non vi sia espresso diniego da parte dell’Amministrazione comunale.