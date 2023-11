Temporanea sospensione della circolazione in piazza Curiel

In occasione della presentazione del libro “La versione di Giorgia” di Alessandro Sallusti presso la locale Biblioteca Civica, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo lati, in piazza Curiel al civico 13 (area di sosta sul retro della Biblioteca) e dall’intersezione con via Mullatera sino al civico 6, dalle ore 16.00 alle 21.00 di venerdì 17 novembre 2023.

Nella medesima area e nello stesso orario sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi autorizzati per l'evento.