La leggerezza di Lauretana conquista la Cina, FOTO

154 Paesi, più di 3.400 espositori, quasi 400.000 mila visitatori professionali registrati. Questi sono alcuni numeri del China Import Expo 2023 (CIIE) di Shanghai, una fiera che, giunta alla sesta edizione, ha rappresentato una importante occasione di contatto tra il mercato cinese e i più importanti brand mondiali di vari settori (tra cui il Beverage).

Dal 5 al 10 novembre scorso, acqua Lauretana ha saputo conquistare il pubblico cinese grazie alla sua leggerezza (appena 14 mg/l di residuo fisso). Presso lo stand dedicato, i visitatori hanno potuto sperimentare l’eccellenza di Lauretana, mostrando un convinto interesse per le qualità microbiologiche dell’acqua più leggera d’Europa.

Presente in fiera con tutti i formati in vetro e PET 100% riciclabile e nelle varianti naturale e frizzante, l’azienda di Graglia (BI) ha confermato anche a Shanghai il suo posizionamento d’eccellenza nel mondo delle acque minerali e rafforzato il suo interesse per il mercato cinese, sempre più aperto all’import di prodotti e servizi di alta qualità.