Ieri martedì 14 novembre, in occasione della Giornata Internazionale del diabete, la dottoressa Luisa Barana, dietologa e diabetologa dell'Ospedale di Biella ASL Biella, è stata ospite a Soroptimist Biella.

"E' stata bravissima - commentano dal Club - con una grande capacità ci ha trasmesso in modo chiaro e semplice come combattere il diabete, ormai una patologia delle più importanti al mondo, ma anche come è efficace e fondamentale la prevenzione".