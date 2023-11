Sportello Forestale Itinerante, riparte il camper della Regione Piemonte: tappa a Crevacuore

Riparte il camper dello sportello forestale itinerante: fino al 31 gennaio oltre 60 tappe in 35 Comuni del Piemonte per dare informazioni sulle norme forestali, sul recupero dei castagneti, sull'iscrizione e conferma di iscrizione all'Albo delle Imprese, sulle iniziative del settore foreste, sulle domande per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sui tagli boschivi e trasformazione dei boschi e sulle opportunità di formazione ed informazione.

E' un'iniziativa del settore Foreste della Regione, in collaborazione con IPLA. "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ritorna il Punto Informativo Forestale Mobile: un servizio informativo itinerante, attivo per un anno, fino a metà dicembre 2024. E' un progetto finanziato con i Fondi Europei che ha l'obiettivo di supportare e ampliare la rete informativa costituita dagli sportelli forestali e dai punti informativi forestali presenti sul nostro territorio. Un calendario fitto di appuntamenti per il camper che raggiunge sia le località più grandi e popolose che i piccoli Comuni, con la presenza di personale in grado di assistere e supportare coloro che intendono presentare domande di contributo o vogliono avere chiarimenti ed informazioni sulla materia"- dichiara il Vice Presidente della Regione Fabio Carosso.

Il camper farà tappa anche nel Biellese, precisamente nel comune di Crevacuore.