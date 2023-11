Questioni di merito e azioni di cura: il convegno dell’ASLBI dedicato al mondo della scuola

Il Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL di Biella, con il contributo delle Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, organizza il Convegno “Questioni di merito e azioni di cura. Coltivare le competenze nei contesti educativi e scolastici”. L’incontro si terrà venerdì 17 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la Sala Convegni dell’Ospedale e potrà essere seguito in presenza o da remoto.

L’evento, che tratterà il tema del merito in una prospettiva educativa, intende proporsi come uno spazio di confronto e riflessione dedicato agli insegnanti e agli educatori del territorio biellese, che potranno partecipare in presenza, ma anche ai docenti delle scuole italiane, che potranno seguire i lavori on line. Il merito, così inteso, è oggi più che mai al centro del dibattito pedagogico nel nostro sistema scolastico: una questione sulla quale mantenere viva la riflessione se si vuole riaffermare la funzione educativa primaria della Scuola come luogo di valorizzazione delle competenze, delle attitudini e delle capacità di chi la abita.

In questo senso, una Scuola capace di promuovere il merito, di studenti e insegnanti, si configura necessariamente come un ambiente dove si realizzano e si intrecciano azioni e relazioni di cura. Un tema sentito e per il quale l’interesse crescente è testimoniato dalle oltre 900 iscrizioni a oggi pervenute. «Anche quest’anno”, fa sapere il prof. Vincenzo Alastra, Responsabile del Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI, “abbiamo ritenuto importante organizzare un convegno dedicato agli insegnanti e al personale educativo degli istituti di ogni ordine e grado per trattare tematiche centrali per la Scuola di oggi: MERITO e FARE (poiesis) EDUCATIVO, per sostenere ogni insegnante nel suo ruolo educativo».

«La nostra Azienda”, dichiara la dott.ssa Anselmo, Direttrice Sanitaria dell’Azienda Sanitaria di Biella, “ritiene fondamentale investire, anche con iniziative di questo genere, in attività volte a promuovere la salute nella cittadinanza e, in particolare, nelle nuove generazioni. La collaborazione istituzionale con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le scuole del territorio è in questo senso un’alleanza fondamentale, attraverso la quale possiamo attivare progetti e interventi volti a favorire il benessere dei più giovani, offrendo occasioni di crescita professionale agli educatori e agli insegnanti».

Il convegno vedrà in veste di relatori il prof. Alastra, la prof.ssa Casaschi dell’Università di Bergamo e il dott. Rondoni, fondatore del Centro poesia contemporanea della Università di Bologna. Per maggiori informazioni o iscrizione è possibile contattare il Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI al numero 01515153219 o scrivendo una e-mail all’indirizzo francesca.salivotti@aslbi.piemonte.it