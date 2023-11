AMA Biella piange la perdita di Giuliano Zignone

Riceviamo e pubblichiamo:

“Martedì 14 novembre tutti noi di AMA Biella e del centro Mente Locale abbiamo reso l’ultimo saluto a Giuliano Zignone nella celebrazione funebre che si è svolta in Duomo. La scomparsa di Giuliano, consigliere di AMA Biella dal 2017, ha lasciato un vuoto immenso. «Nella sua attiva vita Giuliano è stato un pilastro della nostra Associazione» ricorda il presidente Franco Ferlisi. «Ci ha sempre accompagnati, con i suoi consigli e la sua serena determinazione, verso scelte importanti a favore degli anziani e dei malati di Alzheimer. Non dimenticheremo mai la puntualità con la quale sorridendo ci ricordava quali fossero i progetti possibili e quelli impossibili e il suo desiderio di apprendere e comprendere, che è stato un esempio e uno stimolo continuo. Mancherà a noi, ma anche alla sanità Biellese». Noi di AMA Biella e Mente Locale vogliamo ricordare Giuliano continuando a lavorare, portando avanti i tanti progetti che sono pieni dell’impegno, dell’entusiasmo e della speranza che ci ha insegnato a infondere in tutto ciò che facciamo. Buon viaggio dunque, amico fraterno e speciale, faremo del nostro meglio perché nulla di quanto ci hai donato vada perso”.