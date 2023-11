Domani 15 novembre a Pettinengo alle ore 19.30 è convocato il Consiglio Comunale in presenza, in seduta pubblica, in sessione straordinaria.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno ci sono il miglioramento della sicurezza della percorribilità della strada provinciale n. 104 Pettinengo-Selve Marcone, l'approvazione del progetto e di indennità di esproprio, la risposta all'interrogazione del consigliere Amoruso in merito ad "alienazione di terreno da parte dell'ass. prato del sole".