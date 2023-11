Volley, tanti derby nel weekend del settore giovanile biancoblu

Tanti gli impegni nel fine settimana del nostro settore giovanile. In Serie D regionale, il Botalla TeamVolley non riesce a strappare nemmeno un set alla palestra “Bertinetti”. Il Volley Vercelli si impone con un netto 3-0: combattuto il primo parziale di gara, in cui le lessonesi stringono i denti e costringono le padrone di casa ad un 25-23 piuttosto tirato. Come già accaduto però, le giovani biancoblù calano alla distanza e, nei successivi due set, non superano quota 15 e 20 punti.

SERIE D Girone A - 6a giornata

Sabato 11/11, palestra “Bertinetti” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0 (25-23/25-15/25-20)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 1, Zignone 10, Fantini 4, Sola ne, Venturino 6, Piletta 5, Boggiani ne, Paniccia ne, Allorto 1, Gariazzo 7, Ferraris ne, Vioglio (L1). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH. «Partita a tratti amara per l'ennesima opportunità sprecata. Bene il primo set, ma il fatto di non essere riusciti a concretizzarlo ha portato le ragazze in una spirale negativa per i due set successivi. Prima lavoreremo sui nostri limiti, prima usciremo prepotentemente da questa condizione avversa».

UNDER18 - 4a giornata

Domenica 12/11, Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Tri-Graf Virtus Biella 0-3 (23-25/15-25/22-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Allorto, Gariazzo 9, Floris, Zignone 14, Paniccia 2, Piletta 9, Boggiani 1, Sola 8, Ferraris, Lanari ne, Vioglio (L1).

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Prestazione negativa della squadra, apparsa distratta nell'applicazione tattica e a tratti superficiale in quella tecnica, con una qualità di bagher insufficiente e scelte "originali" in attacco. Primo set punto-a-punto, perso inopinatamente dopo essersi trovati avanti 22-20, con pasticci sulle competenze difensive e attacchi sparacchiati malamente fuori. Secondo set sempre a rincorrere, senza mai avvicinarsi più di tanto, se non nella parte centrale dove comunque la Virtus non ha mai rischiato. Terzo set dove siamo andati avanti anche in maniera corposa, facendo vedere un gioco e della qualità in linea con le possibilità della squadra, soprattutto con un po' più di ordine a muro (fuori tempo e posizione per tutta la gara)n salvo poi disunirsi in difesa e ricezione. Nota ulteriormente negativa l'infortunio di Sola, da valutare, che va ad ingrossare un'infermeria già colma. Sicuramente serve uno scatto mentale nell'applicazione delle richieste, prestazioni così opache sono molto sotto le nostre possibilità».

UNDER16 - 4a giornata

Lunedì 13/11, palestra comunale di Gaglianico (BI)

Fisiokinetik Volley Gaglianico – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3 (13-25/19-25/11-25)



Coach Marco ALLORTO: «Una partita iniziata molto bene, il primo set è sempre stato condotto dall'inizio alla fine, con qualche piccola sbavatura di distrazione in difesa. Secondo set un pochino più combattuto, per via dei cambi effettuati, ma sempre controllato. Nel terzo, un buon turno in battuta di Rege ha portato alla vittoria e alla conclusione della partita in maniera molto positiva. Buono l'atteggiamento delle ragazze, attente e in continua crescita».



UNDER14 - 3a giornata

Domenica 12/11, palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Asd Occhieppese Pallavolo – ANGELICO TEAMVOLLEY 0-3 (6-25/8-25/17-25)



Il commento del capitano, Giorgia STRANO: «È stata una partita abbastanza semplice; nel primo e secondo set ce la siamo giocata molto bene, a parte alcuni errori. Nel terzo set abbiamo avuto un riscontro maggiore da parte della squadra avversaria, ma siamo riuscite a portare a casa un bel 3-0».



UNDER13 - 4a giornata

Sabato 11/11, Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 3-1 (24-26/26-24/25-18/25-17)



Ha detto coach Alessia DIEGO: «Partita combattuta punto-a-punto, ha vinto chi ha avuto più attenzione nei minuti finali, quella che a noi è mancata alla fine del primo set. Lavoreremo per migliorare l’attenzione e la concentrazione per tutta la gara. Sono soddisfatta delle ragazze, che si sono fatte trovare pronte nelle diverse sostituzioni».