Una campionessa del mondo a Chiavazza: entra nella Virtus Biella l'icona azzurra Paola Cardullo

Una campionessa del mondo a Chiavazza. Entra nel team nerofucsia niente meno che Paola Cardullo, una delle icone della pallavolo azzurra, un vero mito per tante generazioni di atlete e idolo dei tifosi. Piemontese di Omegna, farà parte dello staff tecnico della Virtus Biella.

Maurizio Venco, direttore tecnico della Virtus Biella, parla di questo importante innesto in casa nerofucsia: «E’ una bella iniziativa, proposta da me e accettata con entusiasmo dalla società per innovare e implementare l’offerta sportiva per quanto riguarda il livello tecnico. Paola Cardullo è un’atleta di seconda linea che non ha avuto rivali al Mondo: nella Virtus assumerà il ruolo di responsabile della parte ricezione/difesa, e nessuno meglio di lei potrà aiutarci a crescere in questo settore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per come vanno affrontate certe situazioni. Sarà determinante nella crescita sia delle ragazze, sia di tutto lo staff tecnico: per noi è un colpo eccezionale, un’occasione per tutti per imparare e crescere. Dal punto di vista prettamente organizzativo Cardullo sarà in palestra a Biella un giorno a settimana e a rotazione si occuperà di tutte le squadre, dalla serie C all’Under 13/14: abbiamo già studiato un planning per “ruotare” le formazioni in modo che possa lavorare con tutte».

Riguardo agli obiettivi, il dt Venco è chiaro: «La linea guida è quella di voler creare un modello di lavoro nel quale la seconda linea diventi del più alto livello possibile: avere una come Paola vuol dire fornire alle giovani pallavoliste che fanno parte della Virtus il massimo dell’offerta possibile. Chiaramente sarà una piccola rivoluzione che non è da fare in un anno, ma che pone le basi per il futuro».

Il presidente della Virtus Biella Nicolò Pizzato: «Sono orgoglioso di poter dare il benvenuto in società ad un personaggio come Paola Cardullo. Per noi tutti della Virtus è stata sempre un idolo: lo testimonia una sua maglia della nazionale azzurra autografata che da tempo è nella nostra bacheca societaria. Averla con noi è un chiaro segnale di cosa vogliamo provare a fare ora e nei prossimi anni, sempre senza salti nel vuoto ma con una programmazione che sia consona a risorse e obiettivi non utopici. Spero che tutte le nostre ragazze possano trarre grandi insegnamenti da un’atleta, oggi allenatrice, che nella sua carriera è riuscita ad ottenere risultati stratosferici».

Un breve profilo di Paola Cardullo è d’obbligo.

Ruolo libero, cresciuta nell’Omegna, ha esordito in serie A2 nel 1999 nell’Agil Volley, società che l’anno successivo viene promossa in A1 (diventerà poi Asystel Novara). Nella massima serie disputa tutti i successivi campionati vestendo le maglie di Novara, Villa Cortese, Modena, Forlì, Piacenza, Bergamo, Filottrano e Scandicci sino al 2019, anno del suo ritiro. Nel mezzo anche una stagione in serie A francese con l’RC Cannes con cui vince Scudetto e Coppa.

In Italia ha vinto 4 coppe, 2 supercoppe, 1 coppa di lega, 2 coppe Cev. 1 Challenge Cup. La carriera in nazionale è strepitosa: 1 oro mondiale, 2 ori e 2 argenti europei, svariate medaglie al World Gran Prix, 1 oro in Coppa del Mondo, 1 oro in Champions Cup e 2 ori ai Giochi del Mediterraneo con quasi 300 presenze dal 2001 al 2014.