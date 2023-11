Tennis tavolo, grande successo per il Gran Prix regionale giovanile organizzato dallo Splendor, che si aggiudica il Trofeo Città di Cossato

E ottimi risultati per La formazione locale Splendor Autogarbaccio/MB Line , che conquista 3 secondi posti con Erick Marangone nell' under 15 e 17 battuto in entrambe le gare dai forti Noureldin del TT Biella e Gabriele Mussa del Vigliano, e con Ginevra Epifani nell' under 11 femminile, e 4 terzi posti con Riccardo Motta nell' under 15 maschile, Martina Picco , under 19/21, Giulia Boscato nell' under 11 femminile e con la mascotte del gruppo, il giovanissimo Leonardo Ingribelli nell' under nove maschile.