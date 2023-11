I risultati dei piloti Rally & co in gara lo scorso weekend, FOTO

I risultati dei piloti Rally & co in gara lo scorso weekend

Weekend positivo quello appena trascorso per i piloti della Rally & co, a cominciare da Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani che a bordo della consueta Opel corsa quasi sugli sterrati attorno a Montalcino hanno colto un’ottima 9° posizione assoluta al Rally del Brunello storico secondi di classe 1600 per soli 4,6 secondi dopo ben 13 prove speciali ,il che la dice lunga sulla battaglia per la vittoria di classe.

Al Rally 2 Laghi, gara di auto moderne svoltasi nel Verbano Cusio Ossola, 20° posizione assoluta e quarta posizione di classe Rally 5 per Maurizio Gabella ed Enrico Ruffinelli che al debutto sulla piccola Renault Clio curata dal team Chiavenuto di Mongrando hanno dato il massimo tra un nugolo di giovani piloti come sempre agguerritissimi.

Per la scuderia biellese in gara anche l’equipaggio tutto rosa composto da Cristina Roccati e Mara Miretti anche loro a bordo di una Renault Clio Rally 5 arrivano 52° assolute terze tra gli equipaggi femminili. Ritirati, in terra veneta per il revival Valpantena, entrambi gli equipaggi Rally & co composti da Enrico candelone con Francesco Foglia e da Paolo Gazzetta con alle note Andrea Pizzato.