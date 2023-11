Calcio, cambio in panchina al Gaglianico: via Uccheddu, arriva Granai

La società APD US Gaglianico comunica di aver raggiunto nella serata di ieri un accordo con mister Simone Uccheddu per la risoluzione del rapporto da allenatore della prima squadra.

“Non basta un semplice grazie a Simone, il quale, subentrato alla guida dei bianco-azzurri ad inizio della scorsa stagione, ha raggiunto uno storico traguardo con la vittoria del campionato di Seconda Categoria e la conseguente promozione alla serie superiore – si legge nella nota della società biellese - A mister Uccheddu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera da allenatore da parte di società e giocatori. Contestualmente, si comunica che a partire dalla giornata di oggi, APD US Gaglianico, accoglie nella propria famiglia Angelo Corinno Granai, che andrà a ricoprire la carica di allenatore della prima squadra sin dalla sessione di allenamento odierna. Una figura come Granai non ha certo bisogno di presentazioni; si tratta di una istituzione del calcio biellese per quanto dimostrato prima nella sua carriera da giocatore, poi da allenatore. Dopo aver guidato squadre come Biellese, Fulgor Ronco Valdengo, Ceversama, Valle Cervo il tecnico di origine toscana porterà tutta la sua esperienza a Gaglianico”.