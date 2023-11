Biella Rugby ritorna con un fine settimana di gare: si ripetono i grandi risultati.

UNDER 18

12.11.23 Rivoli Rugby v Biella Rugby 13-59 (6-33)

Marcatori. Mete: Borno, Grandi, Gregori, Bisio, Ramella Pollone, Rava, Moretti, Grillenzoni, Pacchiarotti. Trasformazioni: Moretti (4), Fusaro (3).

Biella Rugby: Fusaro; Formigoni, Pavesi (65’ Castello), Moretti (56’ Grillenzoni), Curatolo; Salussolia (41’ Rava), Besso; Borno, Rossi (41’ Chiorboli), Gregori; Bisio (73’ Gibello), Buturca (45’ Gariazzo); Ramella Pollone (53’ Bredariol), Grandi, Gibello (41’ Pacchiarotti).

Pietro Giordano, coach: "Buona prova dell’Under 18 che raggiunge l’obiettivo prefissato dei cinque punti in classifica. Nei primi minuti, concediamo tanti calci di punizione che tengono Rivoli a galla ma, dopo la prima meta biellese, la partita è a senso unico: i ragazzi segnano tanto e si divertono, fedeli al piano di gioco della stagione. Grazie anche ai ragazzi non convocati per la partita: la vittoria appartiene a tutto il gruppo."

UNDER 16

11.11.23 Biella Rugby v Fossano Rugby 82-17 (43-10)

Marcatori. Mete: Corcoy (2), Deni (4), Borio, Mastantuono, Baiguera (3), Protto (2), Parnenzini. Trasformazioni: Corcoy (6),

Biella Rugby: Parnenzini; Calgaro, Deni, Baiguera, Corcoy; Bocchino, Vitta; Zavarise, Ferro, Protto; Borio, Perju; Pidello, Mastantuono, Rossi. A disposizione: Apollonio.

Edo Barbera, coach: " Partita rivelatasi subito semplice, essendo fin da subito evidente il divario tecnico delle due squadre".

UNDER 14

11.11.23 Cuneo Pedona v Biella Rugby 7-101

Marcatori. Mete: Benedetti (4), Balducci (5), Braggion (2), Paggio, Bocca, Di Girolamo, Defilippi, Bertone. Trasformazioni: Gobbi (2), Benedetti (4), Mercandino, Balducci (2), Bertone.

Biella Rugby: Pizzarelli, Di Girolamo, Benedetti, Bertone, Defilippi, Balducci, Gobbi, Ghilardi, Paggio, Siletti, Ruffa, Bocca, Coda Caseia. A disposizione: Ben Alilou, Braggion, Pavanetto, Mercandino, Mercandino, Buda, Ubertalli.

Adriano Moro, coach: “Prestazione incredibile della squadra che, nonostante i tanti esperimenti strategici e tattici, ha risposto con molta efficacia. Per scelta degli allenatori i ragazzi si sono organizzati in autonomia, scegliendo formazione iniziale, sostituzioni volanti e dandosi posizioni e ruoli tra loro. Questo metodo è utile per migliorare le competenze dei giocatori che così si trovano a sperimentare ruoli diversi sotto pressione. Da migliorare la profondità dell’attacco. Complimenti al Pedona, che malgrado il risultato fortemente passivo ha saputo rimanere in squadra giocando generosamente fino alla fine”.

UNDER 12/10/8/6

12.11.23 Alla Cittadella del Rugby di Biella, Biella Rugby e Rugby Cavaglià hanno partecipato ad una giornata di attività interdisciplinare organizzata in collaborazione con “Sport e Salute” e Fir.