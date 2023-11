Si è svolta la 153^ Fiera Internazionale del Cavallo a Verona Fiere. In campo si sono distinti due atleti biellesi: Emanuele Giordanetti che in sella ad Athia de Pallemon è rientrato nei migliori dieci della finalissima di sabato, piazzandosi al settimo posto. Buone prestazioni anche per Viola Cereia nel master bronze 115 che chiude con un errore.