Al Ricetto di Candelo si accende la magia tra mercatini, luci e canti....torna il Borgo di Babbo Natale, VIDEO

Il Natale si avvicina, e a Candelo sabato 18 novembre sarà inaugurata una nuova edizione del Borgo di Babbo Natale, la 15°.

"Quando siamo partiti era solo una giornata, poi l'evento è sempre diventato più importante, e oggi abbiamo diverse date in programma - racconta il Presidente della Pro Loco di Candelo Cristian Bonifacio - . Come sempre ci saranno laboratori per i più piccoli, personaggi delle fiabe con cui i bimbi potranno fare le foto, e poi mercatini e botteghe aperte per i più grandi".

Tante anche le novità. Tra queste ci sarà anche una nuova casa per Babbo Natale.

Il borgo sarà inoltre accessibile anche alle persone disabili. "A chi ne avrà necessità e ai loro accompagnatori - conclude Bonifacio - , sarà messa a disposizione una mini auto elettrica che gli permetterà di accedere alle rue senza difficoltà".

Per informazione sugli eventi, date, orari consultare Candelo eventi