L'importanza di comprendere i valori Specific Absorption Rate (SAR) degli smartphone è stata nuovamente oggetto di discussione, non solo tra gli addetti ai lavori, grazie a una ricerca di Federico Cremonesi . La sua indagine, basata sui dati del Bundesamt für Strahlenschutz, l'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, ha portato alla luce una correlazione significativa tra i livelli di radiazioni e le vendite di smartphone.

La ricerca di Cremonesi si è concentrata sui dati diffusi su una vasta gamma di telefoni; queste informazioni sono state elaborate e messe in ordine. L'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni ha giocato un ruolo chiave nel diffondere le informazioni riguardanti i livelli di radiazioni emessi da vari modelli di smartphone, contribuendo così a una maggiore consapevolezza tra i consumatori.

I risultati dello studio di Cremonesi sono stati sorprendenti. La ricerca non ha evidenziato una correlazione diretta tra i valori SAR e le scelte d'acquisto degli smartphone, ma questo dato potrebbe cominciare ad essere preso nella dovuta considerazione. In altre parole, i consumatori, in futuro, potrebbero essere sempre più attenti ai livelli di radiazioni emessi dai dispositivi prima di effettuare una scelta d'acquisto. Oggi, i dispositivi con i valori SAR più alti non sono necessariamente quelli che hanno venduto di più. Ad esempio, il Motorola Edge 30 Pro ha il valore SAR più alto, ma ha venduto solo 0,5 milioni di unità, mentre il Xiaomi 13 Pro ha venduto 2,0 milioni di unità, anche se ha un valore SAR leggermente inferiore.

In qualunque caso l’analisi solleva importanti questioni sulla percezione del rischio da parte dei consumatori e sulla crescente consapevolezza riguardo agli effetti potenziali delle radiazioni emesse dagli smartphone. Partono nuove sfide tecnologiche; gli acquirenti, sempre più informati, sono inclini a selezionare dispositivi che bilanciano la potenza tecnologica con una minore esposizione alle radiazioni.

La ricerca di Federico Cremonesi ha messo in luce un aspetto cruciale del mercato degli smartphone: la eventuale relazione tra valori SAR e decisioni d'acquisto. Questo pone ulteriori pressioni sull'industria per continuare a investire in tecnologie che riducano l'emissione di radiazioni, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza e alla salute.Fine modulo