DeWalt, da Cabrio Group per presentare l’innovativa linea di elettroutensili, l’obiettivo? “Il cantiere senza fili” VIDEO

DeWalt rappresenta il futuro degli elettroutensili e grazie all’approccio wireless intende proporre una linea di strumenti a batteria, dedicati all’edilizia e al settore del legno.

Claudio Pivotto, Sales Manager, ci racconta gli obiettivi aziendali: “Il nostro team lavora con costanza per portare innovazione nel mondo degli elettroutensili e presto presenteremo la nostra nuova linea da Cabrio Group. L’idea è di sfruttare le performance delle batterie moderne, per applicarle ad ogni campo dell’edilizia e della lavorazione del legno, per realizzare la nostra mission: il cantiere senza filo”.

L’azienda, fiore all’occhiello dell’innovazione, intende proporre strumenti moderni dalle elevate prestazioni, affidandosi alla versatilità e praticità dei moderni accumulatori. Inoltre, dal 14 al 16 novembre, entrando sul sito web https://cabrio.flashoffer.it, si potranno acquistare direttamente i prodotti scontati del 20, 30 e 50 per cento.