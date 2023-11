Unione montana Valsesia, “Il colore dal cuore all’anima”: si inaugura la nuova mostra-laboratorio.

Sarà inaugurata sabato 18 novembre, alle ore 15:00, presso la sala Cupola del Comune di Crevacuore, la mostra “Il Colore dal cuore all’anima” organizzata nell’ambito del Progetto “La Pagina Bianca” attivato nel 2021 del settore Servizi Socioassistenziali dell’Unione Montana.

In mostra saranno presenti una quarantina di lavori realizzati dai pazienti che partecipano ai laboratori di arteterapia del colore, secondo il metodo Stella Maris: «Negli ultimi sei mesi – spiegano Valeria Lentini, coordinatrice del progetto La Pagina Bianca e Irene Orsi, psicologa – i nostri pazienti sono stati coinvolti in questi laboratori, che abbiamo proposto nelle diverse sedi in cui operiamo. Le progettualità – aggiungono Lentini e Orsi - sono stati realizzati grazie ad una convenzione tra Unione Montana Valsesia e Scuola di Arteterapia di Bologna, presso cui si sta formando la conduttrice del corso stesso, Manuela Micheletti: abbiamo quindi potuto offrire ai nostri assistiti un’esperienza altamente qualificata ed innovativa, che si è rivelata molto stimolante».

Appena dopo l’inaugurazione della mostra, alle 15:30, sarà possibile, per tutti coloro che lo desidereranno, partecipare al laboratorio di arteterapia, per comprendere la valenza di questa proposta: «Dalle 15,30 si potrà partecipare al laboratorio pratico “L’esperienza del colore per tutti” basterà iscriversi telefonando al 329 3729718 per provare questo metodo di lavoro, capace di far emergere le emozioni attraverso il colore: un’esperienza davvero rivelatrice ed emozionante».

Nel ringraziare il Comune di Crevacuore, che ha messo a disposizione lo spazio espositivo, l’Assessore ai Servizi Socioassistenziali dell’UMV, Francesco Nunziata, sottolinea il costante impegno delle responsabili e degli operatori del progetto “La Pagina Bianca”: «Questo progetto è un fiore all’occhiello grazie al quale abbiamo potuto attuare una serie di iniziative di grande valore, sia a supporto dei malati che delle loro famiglie. Con questa mostra si conclude la proposta dell’arteterapia – aggiunge l’Assessore – ma posso già annunciare che presto prenderà il via un altro interessante progetto rivolto ai caregivers. Sarà un laboratorio di danzaterapia: ringrazio le infaticabili organizzatrici, la coordinatrice Valeria Lentini e la psicologa, dottoressa Irene Orsi, per il grande impegno con cui danno forma al bellissimo progetto “La Pagina Bianca”».

La visita alla mostra è aperta a tutti, è libera e gratuita. Il pomeriggio si concluderà alle ore 17:00 con un rinfresco ed i saluti degli organizzatori e delle autorità.