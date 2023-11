A Biella la 7° tappa dell’Independent Book Tour

Sarà a Biella la prossima tappa dell’Independent Book Tour, il viaggio nei capoluoghi del Piemonte, ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e Regione Piemonte, per raccontare la ricchezza dell’editoria indipendente della Regione, eccellenza a livello nazionale.

Dopo Verbania, Torino, Novara, Alessandria, Asti e Vercelli, l’appuntamento sarà sabato 18 novembre alle ore 17.30 alla Sala Convegni di Villa Poma di Biella, sede della Cassa di Risparmio.

L’incontro, a ingresso libero, è in collaborazione con l’associazione biellese “Storie di piazza”. Protagoniste saranno tre case editrici, tra le 28 partecipanti al tour, che racconteranno al pubblico la propria storia, i propri progetti e un proprio libro scelto per l’occasione, tra i tanti pubblicati. LAReditore presenterà il romanzo per ragazzi Sono tra le stelle di Astrid Medeot; Edizioni della Goccia racconterà il romanzo Tutto il blues che posso di Antonio Bartalini; Eris Edizioni parlerà del libro Lady Lava di Diletta Crudeli. Lettrici e lettori #Booklovers, selezionati da una specifica call, grazie alla collaborazione con la rivista digitale exlibris20, affiancheranno gli editori per portare al pubblico un punto di vista esterno, utile per approcciare i libri con lo sguardo di chi ama leggere per passione: Paola Degiorgi, Beatrice Magliola, Elisa Campra. Le loro recensioni, e quelle degli altri #Booklovers, sono presenti sul sito di exlibris20.

Independent Book Tour è ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori. Quest’anno prevede otto tappe, una in ciascun capoluogo Piemontese – Alessandria, Asti,Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli e Torino: occasioni speciali per scoprire novità, progetti eidee innovative di 28 editori indipendenti del Piemonte con incontri, spazi di confronto e momentidi intrattenimento e spettacolo, tutti aperti al pubblico.

Il progetto. A ogni appuntamento le case editrici indipendenti, selezionate a giugno attraverso la call Hangar del Libro, presenteranno il loro libro del momento – tra romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphicnovel, albi illustrati, libri per bambine e bambini –, accompagnate da brani musicali e azioni teatrali curate da B-Teatro. Per il secondo anno, grazie al progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20, saranno nuovamente coinvolti 28 lettrici e lettori, anch’essi selezionati a giugno grazie ad una call dedicata, che ha visto partecipare ben 267 appassionati di libri e lettura di ogni età.

A ogni tappa del tour ibooklovers affiancheranno una casa editrice ciascuno per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico anche le emozioni e le riflessioni di chi ama immergersi nella lettura e pubblicheranno sui propri profili social recensioni e interviste.

Per ogni edizione Independent Book Tour prevede la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it, uno strumento informativo che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, si arricchisce a ogni edizione del tour per “sfogliare” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

«L’Independent Book Tour ha il preciso obiettivo di raccontare e dare visibilità alla capacità delle case editrici indipendenti piemontesi di sperimentare, innovare e ampliare gli orizzonti di lettori elettrici grazie alla presentazione delle loro proposte di punta. Rafforzare il prezioso ruolodell’editoria indipendente è uno degli scopi principali del progetto Hangar, al fine di preservarel’importante valore della bibliodiversità che sanno portare nel panorama culturale regionale eitaliano.» Carola Messina, project manager

Independent Book Tour- 18 novembre, ore 17.30, Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Villa Poma), in collaborazione con Storie di Piazza

LAReditore, Sono tra le stelle di Astrid Medeot – romanzo per ragazzi

Edizioni della Goccia, Tutto il blues che posso di Antonio Bartalini – romanzo

Eris Edizioni, Lady Lava di Diletta Crudeli – romanzo