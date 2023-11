Liceo Avogadro, ieri la conferenza sulla prevenzione dei tumori - FOTO

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 novembre, nell’Aula Magna del plesso di Via Trivero a Biella, gli studenti del Liceo “Avogadro” hanno assistito all'intervento, promosso da Lions Club in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), del dottor Cesare Gallo, che ha incontrato gli studenti illustrando le caratteristiche di un corretto stile di vita per la prevenzione del carcinoma.

Da sempre gli interventi informativi a tutela della salute degli allievi costituiscono per il Liceo una priorità e l’opportunità di incontrare il dottor Gallo è stata offerta a tutte le classi quarte dell'istituto.

Al termine della conferenza gli studenti, in forma rigorosamente anonima, hanno avuto l'opportunità di sottoporre quesiti e dubbi che saranno presi in considerazione da medici specializzati.