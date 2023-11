Cossato, chiude per un mese via Amendola: al via lavori di posa tubature del teleriscaldamento

Chiude via Amendola per lavori. Lo comunica il comune di Cossato sui propri canali social: “Si comunica che dal giorno 15 novembre la via Amendola, in prossimità dell’attraversamento ferroviario, sarà chiusa per i lavori di posa delle tubature del teleriscaldamento. La strada rimarrà chiusa fino al 15 dicembre e comunque fino alla fine dei lavori”.