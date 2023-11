In occasione della giornata Internazionale del Diabete, oggi 14 novembre 2023 Soroptimist Biella, in collaborazione con la dottoressa Luisa Barana diabetologa e dietologa dell’Ospedale di Biella, ha organizzato una serata per approfondire e sensibilizzare le donne su questo tema, una malattia in espansione con una evidente conferma della disparità di genere.

L'appuntamento è alle 19,45 all'Agorà Palace Hotel a Biella.