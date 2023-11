Pranzo della panissa a Miagliano, soddisfazione in casa Pro Loco: “Primo di una serie di nuovi eventi”

A Miagliano è andato in scena ieri il pranzo della panissa, realizzato dai volontari della Pro Loco. Gli stessi hanno così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa giornata. Era il 'primo' di una serie di nuovi eventi che vorremo organizzare nei prossimi mesi, quindi non ci resta che continuare a lavorare per tener viva la nostra comunità”.