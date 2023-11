Marcia Alpina di Regolarità, 93 atleti a Valdilana: ecco chi è salito sul podio FOTO

Sono stati 93 i concorrenti che, provenienti da tutto il Piemonte, Lombardia e Veneto, domenica 12 novembre, hanno partecipato all’evento conclusivo della stagione regolare di marcia alpina di regolarità piemontese del 2023, abbinato al Simposio regionale.

Alla gara promozionale “Memorial Claudio Mello Grand” targata GS Ermenegildo Zegna, con partenza e arrivo presso la sede della Pro Loco di Crocemosso, hanno preso parte 30 volti nuovi per questo sport: ben un terzo dei partecipanti, infatti, ha colto l’opportunità di provare per la prima volta cosa significa cimentarsi con medie orarie e cronometro.

Un vero successo per gli organizzatori, che puntavano con l’occasione proprio a far conoscere e apprezzare questa disciplina a chi, interessato o curioso, non l’avesse mai praticata. Sul podio della classifica assoluta sono saliti uno straordinario Vittorio Fontana – GS Genzianella, con sole 29 penalità, seguito da Mauro Perino – GS Genzianella, con 40 penalità e da Valter Gandossi – GS Marinelli, con 63 penalità.

A premiare i vincitori e presiedere il Simposio regionale Piemontese, il GS Zegna ha avuto il piacere di ospitare Massimo Mandelli, Presidente della Federazione Italiana Escursionismo, e Cinzia Martinasso, Vice Presidente del Comitato Regionale Piemontese FIE.

Non solo: al Santuario della Brughiera 14 escursionisti hanno partecipato alla camminata guidata dall’Accompagnatore Escursionistico certificato FIE, organizzata in concomitanza alla manifestazione sportiva, per offrire un’opportunità anche agli amanti dell’escursionismo classico.

Il Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna ringrazia tutti i numerosi partecipanti alla manifestazione e tutti gli sponsor che hanno contributo a realizzare una bellissima giornata di sport e di festa.