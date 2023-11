Lettera per te: l'intervista a Giulia-Luce, ex allieva del Liceo di Cossato e cantante

Oggi intervistiamo Giulia Salgarella, in arte Luce, ex studentessa del Liceo del Cossatese e Valle Strona e oggi, tra le altre cose, cantante con una splendida voce e una penna che non si ferma mai. Venerdì 3 novembre è uscito il suo nuovo pezzo, “Lettera per te”.

Ciao Giulia, com’è nata questa canzone?

“Lettera per te” nasce dal desiderio di dedicare una lettera, un pensiero nascosto a una persona importante, tutti noi ne abbiamo una alla quale molto spesso non troviamo il coraggio di dire certe cose. Non è facile scrivere per qualcuno, diventi vulnerabile di fronte a te stesso e all’altro. Nella lettera mia parlo dell’amore, che alle volte può fare paura, e di come, nonostante una relazione possa volgere al termine, l’amore e il sentimento non scompaiono.

Segna l’inizio di un progetto?

Diciamo che è la continuazione di un progetto. Il tutto è iniziato con “2:40”, uscita lo scorso anno, con “Lettera per te” proseguo nella concretizzazione di quello che tra non molto tempo sarà un EP. Nei prossimi mesi pubblicherò altri brani che sto concludendo.

Quali sono gli artisti a cui ti ispiri di più?

I miei artisti di riferimento ultimamente sono Billie Eilish e Ariana Grande, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti dei brani e le sonorità che utilizzano.

E per concludere, siamo curiosi, com'è nato il tuo nome d’arte?

Ho sempre pensato che un artista debba avere la voglia di donare qualcosa al suo ascoltatore, è nostro compito regalare po’ di luce a chi ci guarda e chi ci ascolta. Io per natura sono una persona solare e allegra, quindi collegandomi anche alle caratteristiche della mia personalità ho pensato che il mio nome dovesse trasmettere l’idea di luminoso, di gioia, in qualche modo, per questo, Luce.

Grazie e in bocca al lupo per la tua carriera

Ecco la prima strofa del pezzo

Lettera per te

Ti ho conosciuto quando non sapevo niente di me ero piccola piccola non avevo ancora niente a che fare con la vita non avevo conosciuto i demoni che ho dentro non sapevo ancora il senso dell’amore o del tempo ma infondo neanche adesso lo so sai quanta pazienza ti richiede amare tanto che ogni tanto hai voglia di scappare ed è ancora difficile trovarti oggi a casa che lavori che sei preso a fare a pugni con il tempo ma io son qua, che ti aspetto sempre, torna sempre a casa

Ed ecco il link a cui ascoltarla https://open.spotify.com/intl-it/track/78jmjDCOhtQLMedCC5XX9N?si=65f72eb40d2e43ed