A Veglio è partito il conto alla rovescia per la Bagna Cauda di San Dionisio

Conto alla rovescia a Veglio per la Bagna Cauda di San Dionisio, realizzata dai volontari della Pro Loco. L'evento è in programma per sabato 18 novembre, alle 20, nel salone comunale. C'è anche la modalità da asporto.