Monteleone Trasporti partecipa a Ecomondo – la Green Technology Expo per eccellenza

La 26° edizione di Ecomondo, evento fieristico per la la transizione ecologica, svoltasi dal 7 al 10 novembre 2023 a Rimini, ha ospitato tra il suo pubblico anche il mondo dell’autotrasporto con la partecipazione di FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionisti, e con Monteleone Trasporti, rappresentata in fiera dall’amministratore delegato Maio Federico nonchè presidente di FIAP Biella-Vercelli.

Punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali, l’evento internazionale si configura come riferimento in Europa per la transizione ecologica e raccoglie le principali aziende di servizi, soluzioni e tecnologie del settore ambientale: dalla gestione delle acque allo smaltimento dei rifiuti, dal tessile alle bioenergie, dalla gestione e tutela dei suoli fino ai trasporti, l’agricoltura e le città sostenibili.

Presente in sala anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin fautore di un progetto atto a ridisegnare il consumo del suolo e ristrutturare edifici vecchi, aumentando contemporaneamente l’uso di energie rinnovabili. Alla luce di quanto esposto non ci resta altro da fare che lanciarci tutti insieme, con consapevolezza e giudizio, in questa sfida alla sostenibilità!