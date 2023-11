A Roma il convegno nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, presente anche la delegazione biellese

Si è celebrato a Roma il XXIII Convegno nazionale dei Giovani imprenditori edili. Al Convegno ha partecipato una delegazione biellese con il presidente del Gruppo Giovani Stefano Ferraro Fogno accompagnato dai vice presidenti Cristian Bonifacio e Antonio Lonetto ed il consigliere Nicolas Bonifacio. Con loro ha preso parte al convegno il presidente “senior” di Ance Biella Andrea Bonifacio con il vice presidente Alessandro D’Ambrosio.

Il presidente dei Giovani Ance Biella Stefano Ferraro Fogno, con gli altri esponenti biellesi, condivide le preoccupazioni emerse nel corso del convegno, in particolare per il rischio di un rallentamento del settore. Condivisa con i colleghi trovati a Roma la necessità di investire in competenza e in sostenibilità. Dal convegno emerge una critica costruttiva alle politiche del Governo: «Il settore delle costruzioni ha contribuito per circa un terzo alla crescita del Pil, ma ora rallenta, anche a causa della stretta al Superbonus e dei ritardi sulle opere pubbliche del Pnrr. Nella Legge di bilancio non abbiamo letto misure in grado di invertire questa tendenza, né nel senso di favorire una crescita delle competenze che servono al Paese né sul fronte della spinta alla sostenibilità», ha dichiarato la Presidente Ance Giovani, Angelica Donati, in apertura. Secondo la presidente Donati «esistono i presupposti per invertire la rotta: il Pnrr, i fondi strutturali europei 2021-2027 e il Fondo di Sviluppo e Coesione».

Secondo le stime Ance, nel prossimo biennio saranno necessari 54mila operai e oltre 10.500 impiegati in più solo per ricoprire il fabbisogno occupazionale generato dagli investimenti aggiuntivi del Pnrr e la Donati ha affermato che «presto saranno necessari altri 150mila lavoratori con elevate competenze per realizzare le opere legate alle politiche europee di decarbonizzazione dell’economia e alla Direttiva case green. Sarà possibile solo puntando su nuove risorse: giovani, donne ed immigrati».

La Presidente dei Giovani in conclusione del suo intervento ha richiamato anche un’altra sfida importante, quella della sostenibilità :«da oggi ai prossimi anni dobbiamo portare avanti un vasto piano di efficientamento energetico del parco immobiliare del nostro Paese, che richiede sin da oggi investimenti importanti».