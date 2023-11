Non ci resta che ridere, a Sala Biellese folto pubblico alla spettacolo teatrale

Sabato scorso, nel salone polivalente della Pro Loco di Sala Biellese, è andato in scena lo spettacolo "Non ci resta che ridere", presentato dalla Compagnia dei Salassi, in occasione della tradizionale Festa di San Martino. Il folto e caloroso pubblico ha contributo a rendere la serata allegra e spensierata, seguendo con attenzione e a volte partecipando direttamente alle scene proposte.

A fine esibizione il più che gradito plauso da parte dell'amministrazione comunale, con due targhe commemorative, per l'impegno e la dedizione di tutti gli attori, del regista e di chi ha lavorato alla realizzazione di questi eventi, ormai da diversi anni. La compagnia teatrale riproporrà una replica dello spettacolo nel più breve tempo possibile, per accontentare le numerose persone che non hanno potuto assistere e coloro che hanno già richiesto un divertente "bis"!!